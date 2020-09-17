Майк Тайсон едва не нокаутировал тренера

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В сети появилось видео с тренировки бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Ролик опубликован в YouTube-аккаунте FightHype.
54-летний боксер на видео отрабатывает удары вместе со своим тренером. Завершающий удар в комбинации заставил наставника спортсмена потерять равновесие. Авторам The Sun показалось, что Тайсон едва не нокаутировал специалиста в ходе подготовки.
28 ноября Тайсону предстоит боксерский поединок против другого экс-чемпиона мира Роя Джонса-младшего.
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