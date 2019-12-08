Джошуа обязали биться с Усиком

Всемирная боксерская организация (WBO) обяжет британского тяжеловеса Энтони Джошуа провести бой против украинца Александра Усика. Об этом сообщил глава WBO Пако Валькарсел в своем Twitter-аккаунте.

Валькарсел рассчитывает, что Джошуа побьется с украинским боксером в ближайшие полгода. По его словам, именно поединок с Усиком станет для британца следующим.

Материалы по теме Танцующий убийца Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким

В ночь на 8 декабря Джошуа победил американца Энди Руиса-младшего и вернул четыре чемпионских пояса. Помимо титула чемпиона мира по версии WBO, британец вновь стал обладателем поясов по версии Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO).

Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив американца Чеза Уизерспуна. Для украинского боксера победа стала 17-й в карьере. В ринге он не уступал ни разу. В активе британца 22 победы, 21 из которых нокаутом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!