Усик нацелился на чемпионский пояс после первой победы в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал победу над американцем Чезом Уизерспуном в первом бою в супертяжелом весе. Слова спортсмена приводятся в Twitter-аккаунте стримингового сервиса DAZN.

Усик заявил, что теперь готов боксировать с сильнейшими представителями супертяжелого веса. Более того, украинец отметил, что готов побороться за чемпионский пояс в этой категории.

Поединок против Уизерспуна состоялся ранее 13 октября в Чикаго. 38-летний оппонент Усика отказался продолжать бой после седьмого раунда. Таким образом, Усик одержал 17-ю победу в профессиональной карьере. Украинец ни разу не терпел поражения.

Уизерспун согласился выйти против Усика за четыре дня до боя. Изначально украинец должен был биться с голландцем Тайроном Спонгом, однако организаторы отказались от боксера из-за положительной допинг-пробы. Позже выяснилось, что третий допинг-тест Спонга не показал наличия в его организме следов запрещенных препаратов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!