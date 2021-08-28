Усик обратился к оценившему его силу Джошуа

Украинский боксер Александр Усик в Instagram-сторис обратился к британцу Энтони Джошуа.

«Эй, Энтони! Хорошего дня!» — прокричал Усик на видео, обращаясь к оппоненту, ранее оценившему его силу.

24 августа Джошуа назвал Усика тяжелым соперником. Британский боксер отметил, что украинец хорошо передвигается по рингу, поэтому необходимо держать концентрацию на протяжении всего боя. Ожидается, что боксеры встретятся в Лондоне 25 сентября.

Джошуа на профессиональном ринге провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Он — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Усик выиграл все 18 поединков в карьере, при этом 13 из них завершил досрочно.