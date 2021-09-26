Джошуа оценил итоги боя с Усиком

Британец Джошуа после поражения с Усиком: нужно быть позитивным, когда мир рушится

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал поражение от украинца Александра Усика в поединке за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.

Джожуа оценил итоги поединка с Усиком и заявил, что нужно быть позитивным, даже когда все идет не по плану.

«Сохраняйте позитивный настрой, даже если мир рушится перед вами! Лондон, я люблю тебя и благодарю каждый раз!» — подчеркнул британец.

Сам Усик также оценил итоги встречи в интервью на русском языке. Он отметил, что бой с Джошуа стал самым большим поединком в его карьере, однако не самым сложным. «Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи», — заключил Усик.

Бой Усика и Джошуа состоялся в Лондоне. Схватка продлилась 12 раундов, украинскому тяжеловесу присудили победу и четыре пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).