Валуев прокомментировал победу Усика в титульном поединке

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал победу украинского тяжеловеса Александра Усика в поединке за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO против британца Энтони Джошуа. Его слова приводит «Чемпионат».

Валуев отметил, что спортсмен сделал невозможное. «Но видите, как бывает в жизни: даже невозможное становится возможным. Скрывать не буду: даже я ошибся в прогнозе на бой. Саша по-настоящему удивил», — отметил депутат.

Он заявил, что «своими действиями он попросту сковал все оружие Джошуа». По словам политика, то, что сделал Усик — «просто разгром».

Бой Усика и Джошуа прошел в Лондоне. Схватка продлилась все 12 раундов. Судьи отдали победу украинскому тяжеловесу. Таким образом, он завоевал четыре пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).