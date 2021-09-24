Российский боксер-чемпион предрек Усику поражение в поединке с Джошуа

Чемпион WBC и IBF по боксу Бетербиев заявил, что Энтони Джошуа выиграет у Александра Усика

Российский боксер, обладатель двух чемпионских титулов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев высказался об исходе поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Его слова приводит РЕН ТВ.

Спортсмен предрек Усику поражение, так как для украинца дивизион супертяжеловесов является новым. «Джошуа — уже состоявшийся боец. Я предпочтение даю, что Джошуа выиграет этот бой — или досрочно, или решением судей», — посчитал он, заявив, что оба боксера будут осторожничать в первых раундах.

Джошуа предстоит защита титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), IBF и Международной боксерской организации (IBO) в поединке с Усиком 25 сентября. Для украинца это станет первой схваткой за пояс в дивизионе супертяжеловесов. Встреча пройдет в Лондоне.

Усик не знает поражений в профессиональном боксе. На его счету 18 побед в 18 поединках. На счету британца 24 победы при единственном поражении.

