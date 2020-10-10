Российский боксер-чемпион захотел поединка с Усиком

Российский чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев в Instagram заявил, что хочет встретиться на ринге с украинцем Александром Усиком.

«Бегал, скучно было, решил посмотреть наш бой с Усиком на Олимпиаде. Мне интересно было бы с ним побоксировать в тяжелом весе. Как вы думаете, стоит мне это сделать?» — задал спортсмен вопрос подписчикам.

19 октября прошлого года Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком, нокаутировав соперника в десятом раунде, и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. На счету россиянина 15 побед в 15 поединках.

Бетербиев неоднократно встречался с Усиком на турнирах в любительском боксе. В четвертьфинале Олимпийских игр в Лондоне Бетербиев уступил Усику по очкам. Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. В настоящий момент украинский боксер выступает в супертяжелом весе, россиянин — в полутяжелом.

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