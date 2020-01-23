Живущий в Канаде российский боксер-чемпион порассуждал о любви к родине

Российский чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев в интервью YouTube-каналу Russian Boxing Federation порассуждал о любви к родине.

Бетербиев, в данный момент проживающий в Канаде, заявил, что с большим удовольствием возвращается в Россию. «Российский флаг — неотъемлемая часть меня. Очень приятно, когда боксируешь за границей, а тебя поддерживает твоя страна, люди», — отметил он. Боксер выразил желание однажды провести поединок в России.

19 октября прошлого года Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком, нокаутировав соперника в десятом раунде, и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. На счету россиянина 15 побед в 15 поединках.

Боксер семь лет живет и тренируется в канадском городе Монреале. В интервью РИА Новости он заявил, что ему так удобнее.

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