Бетербиев обратился к украинцу Гвоздику после победы нокаутом

Российский боксер Артур Бетербиев обратился к украинцу Александру Гвоздику в Instagram после победы в поединке за титулы чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF).

Бетербиев поблагодарил Гвоздика за отличный бой. По его словам, украинец дрался как настоящий чемпион. «Ты поставил все на этот поединок, это было честью для меня провести этот бой с тобой!» — отметил боксер.

Бетербиев одержал победу над Гвоздиком 19 октября. Он нокаутировал соперника в десятом раунде. На счету россиянина теперь 15 побед в 15 поединках.

Гвоздик потерпел первое поражение в карьере. После боя он почувствовал боль в затылке и был госпитализирован. До этого украинец одержал 17 побед, 14 из которых нокаутом.

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