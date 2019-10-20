Украинец Гвоздик попал в больницу после нокаута от Бетербиева

Украинский боксер Александр Гвоздик попал в больницу после поединка с россиянином Артуром Бетербиевым за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Об этом промоутер украинца Тедди Атлас сообщил ESPN.

Атлас рассказал, что Гвоздик почувствовал боль в затылке, и врачи посоветовали ему остаться в клинике на сутки. «Медики решили перестраховаться, так как на рентгене, возможно, увидели что-то небольшое», — отметил он.

19 октября Бетербиев победил Гвоздика. В десятом раунде он нокаутировал соперника. На счету россиянина теперь 15 побед в 15 поединках.

Гвоздик потерпел первое поражение в карьере. До этого он одержал 17 побед, 14 из которых нокаутом.

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