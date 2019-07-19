Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев

Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной. Интервью со спортсменом опубликовано на Trubuna.com.

«Почему мы стали врагами с Россией? Потому что, например, нашему президенту (речь идет о бывшем главе государства Петре Порошенко — прим. «Ленты.ру») нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант», — заключил боксер.

В той же беседе Гвоздик поделился мнением о победе на выборах президента Украины Владимира Зеленского. «Не надо быть умным человеком, чтобы понимать — народ голосовал против Порошенко», — заявил он.

В декабре 2018-го Гвоздик отправил в нокаут канадца Адониса Стивенса, завоевав титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Соперник украинца попал в реанимацию после поединка. Спортсмена ввели в медикаментозную кому. Только в январе 2019-го Стивенсон был в состоянии встать на ноги. 30 марта Гвоздик защитил титул, отправив в технический нокаут француза Дуду Нгумбу.

Гвоздик ни разу не уступал в профессиональном ринге. На его счету 17 побед в 17 поединках.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



