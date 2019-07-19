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Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев

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Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной. Интервью со спортсменом опубликовано на Trubuna.com.

«Почему мы стали врагами с Россией? Потому что, например, нашему президенту (речь идет о бывшем главе государства Петре Порошенкоприм. «Ленты.ру») нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант», — заключил боксер.

В той же беседе Гвоздик поделился мнением о победе на выборах президента Украины Владимира Зеленского. «Не надо быть умным человеком, чтобы понимать — народ голосовал против Порошенко», — заявил он.

В декабре 2018-го Гвоздик отправил в нокаут канадца Адониса Стивенса, завоевав титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Соперник украинца попал в реанимацию после поединка. Спортсмена ввели в медикаментозную кому. Только в январе 2019-го Стивенсон был в состоянии встать на ноги. 30 марта Гвоздик защитил титул, отправив в технический нокаут француза Дуду Нгумбу.

Гвоздик ни разу не уступал в профессиональном ринге. На его счету 17 побед в 17 поединках.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17
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