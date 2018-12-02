Украинский боксер отправил чемпиона мира в нокаут и в реанимацию

Канадский боксер Адонис Стивенсон попал в реанимацию в критическом состоянии после боя с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщил его промоутер Айвон Микел в Twitter.

Гвоздик нанес серию тяжелых ударов Адонису в конце 11-го раунда, и канадец не сумел удержаться на ногах. После боя он не смог пообщаться с журналистами, его сразу же отправили в больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц канадского Квебека, где проходил бой.

«Адонис сейчас в критическом состоянии, он в реанимации. Семья ценит заботу и поддержку всех, кто их оказал. Они с уважением просят соблюдать право на частную жизнь. Комментариев пока не будет», — написал Микел.

Гвоздик отобрал у 41-летнего Стивенсона титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. В его активе теперь 16 побед в 16 поединках, 13 из них он одержал нокаутом. Канадец победил 29 раз, проиграл дважды, еще один бой с его участием завершился вничью.

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