Боксер отметил 20-летие и умер через четыре дня

Филиппинский боксер Джеффри Кларо умер из-за полученной на тренировке травмы. Об этом сообщает портал rappler.com.

Во время спарринга, который проходил 20 октября в городе Мандалуйонг, он внезапно упал. Спортсмена доставили в местный госпиталь, однако ему потребовался нейрохирург. Кларо был переведен в частную клинику, где он впал в кому. Боксер умер 22 октября, не приходя в сознание.

Издание отмечает, что на томографии, которую филиппинец делал перед запланированным на 19 ноября боем, не было никаких следов поражения мозга, однако проведенное после инцидента исследование выявило два повреждения.

18 октября Кларо отметил свое 20-летие. За свою карьеру он провел пять боев, в которых одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

В марте 17-летний боксер умер после боя на турнире в английском графстве Дербишир. Состояние спортсмена резко ухудшилось после окончания поединка. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. По прибытии в больницу боксер скончался.