17-летний английский боксер умер после поединка

17-летний боксер умер после боя на турнире в английском графстве Дербишир. Об этом сообщает The Independent.

Соревнования прошли в пятницу, 24 марта. Состояние спортсмена резко ухудшилось после поединка. Ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу города Мансфилда. По прибытии туда боксер скончался.

Местная полиция проводит расследование по факту смерти юноши. «На данном этапе никаких подозрительных обстоятельств случившегося не выявлено. Мы ищем записи поединка или любую другую информацию, которая может помочь в расследовании», — сообщил представитель полиции.

В ноябре 2016-го во Владимире на турнире по боксу погиб 15-летний подросток. Во время боя он дважды побывал в нокдауне. После второго нокдауна ему стало плохо, ему оказали первую помощь и госпитализировали, но спортсмен скончался в реанимобиле по пути в больницу.