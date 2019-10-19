Бетербиев нокаутировал украинца Гвоздика в бою за звание чемпиона мира

Российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF. Об этом сообщает Sports.ru.

Поединок прошел в американской Филадельфии в ночь с 18 на 19 октября. Бой закончился на десятом раунде, когда Бетербиев нокаутировал украинца.

Российский боец стал обладателем чемпионских поясов WBC и IBF. Он провел на профессиональном ринге 15 поединков без единого проигрыша, все они закончились нокаутом.

Александр Гвоздик потерпел первое поражение в карьере. До этого он одержал 17 побед, 14 из которых были с нокаутом.

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