Российский боксер подерется с украинцем за два чемпионских пояса

Российский боксер Артур Бетербиев встретится с украинским бойцом Александром Гвоздиком. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.

«У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса IBF и WBC», — сообщил он.

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Бой должен состояться 18 октября в США. Отмечается, что Бетербиеву предстоит в третий раз защитить титул IBF. 4 мая он победил американца сербского происхождения Радивое Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде.

В марте Гвоздик защитил титул чемпиона WBC в полутяжелом весе. Украинский боксер победил француза Дуду Нгумбу в пятом раунде поединка в Филадельфии, США. Для него защита пояса станет второй.

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