Порошенко поздравил Усика с победой Гвоздика

Президент Украины Петр Порошенко по ошибке поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика. Видео доступно в Facebook-аккаунте политика.

Украинский лидер, по-видимому, перепутал боксеров. «Сегодня целый день происходят позитивные вещи. Утром у меня была возможность поздравить Александра Усика с блестящей победой в Филадельфии», — заявил Порошенко. При этом в Facebook-аккаунте политика к этому моменту уже была заметка с поздравлением в адрес Гвоздика.

Ранее 31 марта Гвоздик защитил титул чемпиона WBC в полутяжелом весе. Украинский боксер победил француза Дуду Нгумбу в пятом раунде поединка в Филадельфии, США. Оппонент украинца не смог продолжить поединок, получив травму ноги.

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