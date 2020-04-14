Живущего в Канаде российского боксера наказали за нарушение карантина

Российского боксера Артура Бетербиева наказали за нарушение карантина в Канаде. Об этом спортсмен рассказал «Советскому спорту».

Боксер вспомнил, как в период карантина поехал с другом в пригород, находящийся в 100 километрах от Монреаля. «Нас остановили полицейские. У нас спросили, откуда мы, и напомнили, что покидать свой населенный пункт мы не имеем права», — рассказал Бетербиев. Он добавил, что им выписали по тысяче долларов штрафа. Спортсмен подчеркнул, что нарушил карантин не специально.

Ранее стало известно о нарушении карантина футболистом сборной России Денисом Черышевым, который выступает за испанскую «Валенсию». Полузащитник заявил, что не знал о введении в Испании запрещающих мер, поэтому вышел на пробежку.

Бетербиев — чемпион мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета и Международной боксерской федерации. На его счету 15 побед в 15 поединках. Россиянин живет и тренируется в Канаде на протяжении семи лет.

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