Футболист сборной России объяснил нарушение карантина

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев объяснил, почему нарушил карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Его слова доступны в группе национальной команды во «ВКонтакте».

Футболист заявил, что не знал о введении в Испании запрещающих мер, поэтому вышел на пробежку. «Был уверен, что карантин введен с понедельника, и не знал, что уже с воскресенья нельзя заниматься спортом на улице», — подчеркнул Черышев. Он добавил, что после этого случая соблюдает самоизоляцию.

Кроме того, он рассказал, что выходит из дома в магазин, но использует средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. «Да и то стараюсь не частить. У меня соседи — болельщики "Валенсии". Если они едут в супермаркет, то привозят продуктов и мне. А потом я им завожу», — заключил спортсмен.

Черышева заметили на улице во время тренировки 15 марта. Из-за этого он подвергся критике пользователей сети. Позже в «Валенсии» было зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом. Россиянина среди заразившихся не оказалось.

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