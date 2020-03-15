Отправленного на карантин с игроками «Валенсии» Черышева заметили на улице

Пользователь Twitter опубликовал фотографии, на которые, предположительно, попал полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, совершавший пробежку по улицам города. Ранее клуб отправил игроков на карантин из-за того, что пятеро сотрудников и футболистов заразились коронавирусом.

Автор призвал Черышева сидеть «в своем чертовом доме», а в комментариях пользователи начали оскорблять россиянина. Клуб и сам футболист пока не отреагировали на публикацию снимков. Ранее сообщалось, что пятеро футболистов и сотрудников «Валенсии» сдали положительные тесты на коронавирус. В частности, заразился бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай. Сам Черышев не заразился.

13 марта первая команда «Барселоны» в полном составе перестала работать — футболисты будут тренироваться дома в индивидуальном порядке. Практически все европейские национальные чемпионаты, в том числе испанский, были прерваны.

По последним данным, в мире зафиксировано более 156 тысяч случаев заражения коронавирусом. В первую десятку стран по количеству заболевших входят пять европейских государств: Италия, Испания, Германия, Франция и Швейцария.

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