Джошуа оказался на восемь килограммов тяжелее Усика перед боем боксеров

Джошуа и Усик прошли взвешивание перед боем, британец тяжелее украинца на 8 килограммов

Боксеры-тяжеловесы Энтони Джошуа и Александр Усик прошли официальную процедуру взвешивания. Об этом сообщает BBC.

Мероприятие прошло в пятницу, 24 сентября. Британец оказался тяжелее соперника на 8,6 килограмма. Вес Джошуа составил 108,8 килограмма. Усик показал на весах 100,2 килограмма.

Ранее 24 сентября российский боксер Артур Бетербериев предсказал Усику поражение в предстоящем бою. Он отметил, что украинец совсем недавно выступает в тяжелом весе.

22 сентября стало известно, что Усик получит за бой как минимум 3,5 миллиона евро, эта сумма может возрасти до 5,8 миллиона. Заработок Джошуа оценивается в 17,5 миллиона.

Спортсмены проведут бой 25 сентября в Лондоне. Джошуа предстоит защита титулов Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), IBF и Международной боксерской организации (IBO) Для украинца это будет первая титульная схватка в тяжелом весе.

Усик не потерпел ни одного поражения в профессиональном боксе. На его счету 18 побед в 18 поединках. На счету британца 24 победы при единственном поражении.