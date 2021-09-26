Усик после боя с Джошуа на русском языке оценил свою победу

Украинский боксер Александр Усик после боя с Джошуа дал интервью на русском языке

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Александр Усик на пресс-конференции после боя с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа дал интервью на русском языке. Видео опубликовано на YouTube.

«Это был самый большое поединок в моей карьере, но не самый трудный. Он прошел именно так, как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительные вещи», — сказал спортсмен.

Усик также ответил на вопрос, решится ли Джошуа на новый поединок с ним. Он отметил, что его соперник боец, который пытается стать лучше, поэтому, вероятно, он решится на новый бой.

Чемпион также поделился планами на будущее. Он рассказал, что хотел завоевать все четыре пояса, а теперь надеется водить детей в школу, заниматься сельским хозяйством. «Жить хочу, жену любить!» — заключил спортсмен.

Бой Усика и Джошуа прошел в Лондоне. Схватка продлилась все 12 раундов. Судьи отдали победу украинскому тяжеловесу. Таким образом, он завоевал четыре пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).