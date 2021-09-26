Зеленский поздравил Усика с победой словами «Украина возвращает свое»

Президент Зеленский о победе боксера Усика над британцем Джошуа: Украина возвращает свое

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа. Он опубликовал эмоциональное обращение к спортсмену на своей официальной странице в Facebook.

«Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBF, IBO, а также WBO опять, как и положено, принадлежат украинцам! Саня, спасибо!» — такими словами поздравил Зеленский Усика.

Глава Украины добавил, что «все не спали не сомневались, мы все не сдерживали эмоций». По мнению Зеленского, победа Усика стала жесткой, что делает ее особенно ценной.

Ранее Валуев прокомментировал победу Усика в титульном поединке. По мнению депутата Госдумы, спортсмен сделал невозможное. «Саша по-настоящему удивил», — подчеркнул Валуев.

Поединок Усика и Джошуа состоялся в Лондоне. Он продлился все 12 раундов. Судьи отдали победу украинскому тяжеловесу.

Усик завоевал четыре пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе: его признали чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).