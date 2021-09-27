Появилось видео встречи Усика на Украине после победы над Джошуа

Сотрудница пограничной службы Украины встретила Усика букетом роз после победы над Джошуа

Украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика встретили на родине после победы над британцем Энтони Джошуа. Ролик появился в Instagram бренда одежды Lomus.

Сотрудница пограничной службы аэропорта подарила спортсмену букет роз, раскрашенных в цвета украинского флага. Боксер поблагодарил ее за цветы, отметив их красоту.

Усик победил Джошуа в субботу, 25 сентября, в Лондоне. Судьи единогласно отдали победу украинцу, который стал обладателем чемпионских поясов по четырем престижным категориям. В его активе 19 побед в 19 боях на профессиональном ринге.

Бренд Lomus Усик основал совместно с другим украинским боксером — Василием Ломаченко. Компания торгует спортивной и повседневной одеждой.