Усик сделал подарок Илону Маску после победы над Джошуа

Усик подарил Илону Маску персональный NFT и костюм, в котором он вышел на бой с Джошуа

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик сделал подарок главе компании Tesla Илону Маску после победы над британцем Энтони Джошуа. Об этом спортсмен сообщил в своем Twitter.

Момент после триумфа украинец посчитал идеальным для того, что выразить уважение американцу. Боксер подарил Маску свой персональный невзаимозаменяемый токен (NFT), а также костюм, в котором он выходил на бой. Отдаст ли спортсмен предпринимателю ту же куртку, в которой был в Лондоне или пришлет ему аналогичный экземпляр — не уточняется.

Усик победил Джошуа в ночь на воскресенье, 26 сентября. Бой за звание чемпиона мира по четырем престижным версиям прошел в Лондоне и длился все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу украинцу.

Победитель Олипиады-2012 в Лондоне Усик провел 19 боев на профессиональном ринге. Во всех поединках спортсмен одержал победы.

