Менеджер Усика оценил размер гонорара украинца за бой с Джошуа

Менеджер Усика заявил, что гонорар за бой с Джошуа стал самым большим в карьере украинца

Александр Красюк, менеджер украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика, дал оценку гонорару спортсмена за бой с британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что его подопечный получил самую большую сумму в карьере. Точные цифры Красюк не назвал.

22 сентября сообщалось, что Усик заработает за бой как минимум 3,5 миллиона евро, при этом сумма могла возрасти до 5,8 миллиона. Заработок Джошуа оценивается в 17,5 миллиона.

Спортсмены провели поединок в Лондоне в ночь на воскресенье, 26 сентября. Бой длился все 12 раундов, по итогам поединка судьи единогласно отдали предпочтение Усику. Украинский спортсмен стал обладателем чемпионских поясов по четырем престижным версиям. В его активе 19 побед в 19 поединках на профессиональном ринге.