В Госдуме оценили реакцию российских фанатов на победу Усика

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев рассказал о значении победы украинского боксера Александра Усика в отношениях между народами России и Украины. Его слова приводит Sport24.

Парламентарий высоко оценил выступление самого украинского тяжеловеса и поздравил фанатов боксера. Свищев отметил, что триумфу Усика радовались как граждане Украины, так и россияне. Такая реакция на успех украинского спортсмена, по мнению депутата — сигнал того, что в России «нет антиукраинской пропаганды». Он отдельно отметил, что победе Усика над Энтони Джошуа радовались и жители Крыма.

В ночь на 26 сентября Усик одолел Джошуа в титульном поединке в Лондоне. Украинец стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Для Усика поединок стал третьим после перехода в тяжелый вес. До этого он одержал победы над Чезом Уизерспуном и Дереком Чисорой.