Усик захотел второго боя с Джошуа в Киеве

Украинский тяжеловес и чемпион мира Александр Усик готов дать Энтони Джошуа реванш

Украинский боксер и чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что готов провести еще один поединок с Энтони Джошуа. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Реванш против Джошуа? Хотел бы провести его в Киеве. Решится ли Энтони? Думаю, что он захочет второго поединка», — заявил 34-летний Усик.

В ночь на 26 сентября Усик одержал победу на Джошуа. Схватка продлилась 12 раундов, судьи отдали победу украинцу. Усик забрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Теперь в активе украинского тяжеловеса 19 побед в 19 поединках.

Джошуа потерпел второе поражение в карьере. Первым, кто сумел одолеть британца, стал американец Энди Руис-младший. В матче-реванше Джошуа вернул утраченные титулы.

Украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. До встречи в Джошуа украинец провел всего два поединка в тяжелой весовой категории.

Джошуа и Усик выиграли золотые медали на Олимпиаде в Лондоне. Тогда спортсмены выступали в разных весовых категориях.