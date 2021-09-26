Появилось видео победы Усика над Джошуа

На YouTube появился видеообзор поединка между Алексадром Усиком и британцем Энтони Джошуа

В сети появилось видео противостояния украинского тяжеловеса Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Видеообзор доступен в YouTube-канале платформы DAZN.

Поединок тяжеловесов прошел в Лондоне и продлился все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу украинцу. Усик завоевал четыре пояса чемпиона мира в тяжелом весе.

Перед поединком Усик оказался легче своего оппонента на восемь килограммов. Для украинского боксера бой стал третьим в рамках тяжелой весовой категории. Дебютировал в дивизионе он поединком с Чезом Уизерспуном. Затем была схватка против Дерека Чисоры. Оба боя Усик выиграл. Украинец по-прежнему не знает поражений в профессиональном ринге.

Джошуа потерпел второе поражение в карьере. Он также во второй раз утратил чемпионские пояса. Первый, кому удалось победить британца — американский тяжеловес Энди Руис-младший.