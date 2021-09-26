Украинцы не смогли посмотреть поединок Усика и Джошуа ни на одном телеканале

Ни один телеканал на Украине не транслировал боксерский поединок Усика и Джошуа

Жители Украины массово пожаловались на то, что они не смогли посмотреть боксерский поединок Александра Усика и Энтони Джошуа в прямой трансляции ни на одном национальном канале. Об этом пишет РЕН ТВ.

По его данным, на Украине посмотреть бой в прямом эфире можно было только на платном видеосервисе Megogo, однако в день поединка платформа перестала работать из-за наплыва пользователей.

В сервисе, в свою очередь, сообщили о том, что сделали «все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить трансляцию боя». Тем не менее жителям Украины пришлось искать другие способы досмотреть мероприятие.

26 сентября украинский боксер Александр Усик одолел британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира. Усик стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).