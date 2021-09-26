Первый тренер Усика назвал ошибки украинца в бою с Джошуа

Первый тренер Усика Лапин упрекнул украинца за снижение темпа в бою с Джошуа

Сергей Лапин, первый тренер украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика, поделился впечатлениями от боя бывшего подопечного против британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал победу украинца закономерной, отметив что спортсмен превосходит всех оппонентов по скорости. Тренер также отметил характер Усика и выразил надежду, что тот соберет все чемпионские пояса.

За бой с Джошуа Лапин поставил воспитаннику пятерку с минусом. Среди ошибок Усика он упомянул снижение темпа в некоторых моментах. Из-за этого, по словам тренера, украинец пропускал «никчемные удары».

Ранее стало известно, что Джошуа госпитализировали после поединка. У 31-летнего спортсмена подозрение на перелом глазницы.

Встреча Джошуа с Усиком прошла в ночь на воскресенье, 26 сентября, и завершилась победой украинца единогласным решением судей. Он завоевал четыре чемпионских пояса, теперь в его активе 19 побед в 19 поединках на профессиональном ринге.

