Политолог рассказал о негативном восприятии на Украине победы Усика над Джошуа

Политолог Алексей Якубин рассказал о реакции украинской общественности на победу боксера-тяжеловеса Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, большинство граждан страны положительно оценили успех соотечественника, однако были и те, кто воспринял произошедшее негативно — в частности, националистически настроенные граждане.

Якубин также отметил, что украинское телевидение не показало бой Усика в прямом эфире, что вызвало недовольство жителей страны. Он добавил, что поклонникам бокса на Украине пришлось смотреть поединок через различные полулегальные сервисы в интернете.

Ранее Сергей Лапин, первый тренер Усика, оценил выступление подопечного в бою с Джошуа. Он заявил, что украинец выиграл по делу, но мог избежать ненужных ударов соперника, если бы в некоторых моментах не снижал интенсивность.

Усик победил Джошуа единогласным решением судей в ночь на воскресенье, 26 сентября. Бой проходил в Лондоне. Украинец одержал 19-ю победу в 19 поединках на профессионально ринге и стал обладателем поясами чемпиона мира по четырем престижным версиям.