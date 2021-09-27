Политолог рассказал об игнорировании Европой интересов Украины

Европейский союз и, в частности, Германия игнорируют интересы Украины и преследуют лишь свои цели. Об этом в эфире телеканала «Наш» рассказал украинский политический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что надежды на приход в бундестаг сил, способных, среди прочего, бороться с российским газопроводом «Северный поток-2», не оправдались. «Скорее всего, ничего не поменяется, улучшение отношений с Россией для Германии уже начато», — сказал он.

Политолог также рассказал, что Киеву нужно сделать соответствующие выводы, поскольку «то, что что нам рассказывают про европейские ценности и тому подобное — это туфта». «Себе они берут дешевый российский газ, а нам говорят: а вы себе забирайте водород, для которого нет инфраструктуры, никакой техники. Украину в ситуации с "Северным потоком-2" откровенно кинули», — резюмировал Загородний.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Ввод газопровода в эксплуатацию поддержал кандидат в канцлеры Германии от партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, подчеркнув, что газопровод является коммерческим проектом.

Если после запуска газопровода «Северный поток-2» транзит газа через Украину прекратится, то это может привести к банкротству «Нафтогаза», допустил ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

До этого около 40 депутатов Европейского парламента из Польши и государств Балтии направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать антимонопольное расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ.