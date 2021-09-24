На Украине оценили шансы на изменение позиции Германии по «Северному потоку-2»

Украинский аналитик Александр Охрименко оценил шансы на изменение позиции Германии по газопроводу «Северный поток-2» после выборов в бундестаг. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По мнению Охрименко, Германия не изменит позицию по «Северному потоку-2». «Любой канцлер Германии, даже если придет от оппозиции, будет работать на немецких олигархов. То есть для немецких олигархов», — отметил он. Эксперт подчеркнул, что любой глава немецкого правительства будет «лоббировать интересы немецкого бизнеса» и подстраиваться под газопровод.

Ранее ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» поддержал кандидат в канцлеры Германии от партии Христианско-демократический союз Армин Лашет. Он подчеркнул, что газопровод является коммерческим проектом.

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль.