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На Украине связали кредит от МВФ с чувством вины Запада за «Северный поток-2»

Экономист Кухта: «Северный поток-2» поможет Украине получить кредит от МВФ
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Фото: Reuters

Украинский экономист Павел Кухта считает, что чувство вины, которое Запад испытывает из-за газопровода «Северный поток-2», поможет Украине получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Кухта утверждает, что страна более полутора лет не получала траншей от МВФ. Препятствием для поступления денег, по его мнению, могут стать проблемы с бюджетом, которые будут анализировать сотрудники фонда. «Ситуация сейчас тяжелая, — признал он. — Бюджет на макроэкономическом уровне, который интересует МВФ, в принципе нормальный».

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В то же время, по словам экономиста, надежда на получение кредита сохраняется. Он связал ее с ситуацией вокруг газопровода «Северный поток-2», строительство которого завершилось 10 сентября.

В сентябре глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в начале октября Украина получит от МВФ 700 миллионов долларов (около 51 миллиарда рублей). Всего в этом году МВФ готов перечислить стране около миллиарда долларов, такая же сумма прогнозируется и в будущем году.

Две нитки газопровода «Северный поток-2» идут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября, но в бундестаге сомневаются в этом.

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