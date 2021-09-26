В Германии допустили остановку «Северного потока-2» из-за редких ящериц

Запуск «Северного потока-2» может сорваться из-за действий партии «Зеленых». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

«То, что "зеленые" будут всячески пытаться торпедировать "Северный поток-2", не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию. Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет первый газ», — сказал Хрупалла.

Политик допустил, что «зеленые» могут «обнаружить рядом с трубопроводом семейство редких ящериц» и ради защиты животных остановить его ввод в эксплуатацию.

Ранее сопредседатель «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, претендующая на пост канцлера Германии, пообещала выступить против «Северного потока-2» и помешать поставкам газа.

10 сентября было объявлено об окончании строительства «Северного потока-2». Две нитки газопровода идут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Источники Bloomberg утверждают, что поставки могут начаться уже 1 октября, но в бундестаге сомневаются в этом.