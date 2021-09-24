Кандидат в канцлеры Германии собралась помешать «Северному потоку-2»

Сопредседатель «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, претендующая на пост канцлера Германии, заявила, что выступает против «Северного потока-2» и собирается помешать поставкам, несмотря на то, что трубопровод уже построен. Бербок дала интервью новостному порталу «Пайонир», ее заявления приводит ТАСС.

«Я бы их не выдала», — сказала Бербок об оставшихся разрешениях на эксплуатацию трубопровода. Поставки через «Северный поток-2» она назвала фатальными.

Помимо этого, кандидат в канцлеры подчеркнула, что не доверяет заявлениям российской стороны о готовности сохранить прокачку газа через Украину и после запуска нового трубопровода. Продолжение транзита после истечения текущего контракта с Киевом следует из договоренностей по «Северному потоку-2», которых в июле достигли Германия и США.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Две нитки газопровода идут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.