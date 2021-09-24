В США оценили перспективы введения Байденом санкций против «Северного потока-2»

Несмотря на интенсивную критику со стороны истеблишмента, президент США Джо Байден наверняка отклонит поправки в оборонный бюджет на 2022 год, предусматривающие новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Так перспективы введения санкций против проекта оценил профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру».

Политолог подчеркнул, что американский лидер не поддержит ограничения против лиц и компаний, причастных к функционированию газопровода, даже если их одобрит верхняя палата Конгресса США. Он напомнил, что в мае Вашингтон снял санкции в отношении «Северного потока-2». «Этот шаг отвечал более широким стратегическим целям администрации Байдена: улучшить американо-германские отношения и снизить конфронтацию с Россией. Все потому, что Вашингтон переключает внимание и ресурсы на разрастающееся противостояние с Китаем», — сказал Кафруни.

Материалы по теме Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

Эксперт также усомнился в том, что администрация Байдена захочет вводить новые ограничения на покупку российских гособлигаций на вторичном рынке, которые также предусмотрены поправками к оборонному бюджету. По его словам, такой шаг навредит американским и европейским инвесторам.

Ранее стало известно, что нижняя палата Конгресса США одобрила проект, по которому американский президент должен ввести санкции в отношении лиц и организаций, причастных к «Северному потоку-2». Это подразумевает заморозку их активов в США, аннулирование действующих виз, а также запрет для американских граждан и компаний проводить сделки с фигурантами списка. Кроме того, конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против госдолга России, и рекомендацию ввести санкции против ряда лиц из российских госорганов — они якобы причастны к нарушениям прав человека.

Инициатива нижней палаты еще далека от вступления в законную силу. Свою версию оборонного бюджета должен также одобрить сенат Конгресса США — верхняя палата парламента. Затем обе палаты должны выработать единый документ и проголосовать за него. Далее он отправится на подпись Байдену.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Две нитки газопровода длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров в год.