В США захотели наказывать за помощь «Северному потоку-2»

США стоит наказывать жесткими мерами тех, кто приходит на помощь проекту российского газопровода «Северный поток-2». Такую идею высказала бывший заместитель советника по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Виктория Коутс, сообщает телеканал Fox.

Коутс предложила удвоение санкций с целью сделать любую поддержку газопровода «разрушительной» для тех компаний или стран, что на нее пойдут.

Она также отметила, что США стоит помогать европейцам развивать зеленую энергетику и бороться против атомных электростанций. Коутс считает, что Европе стоит диверсифицировать источники природного газа, то есть меньше покупать его у России.

Ранее стало известно, что в Конгрессе США одобрили проект, по которому президент Джо Байден должен ввести санкции в отношении лиц и организаций, причастных к «Северному потоку-2». Это подразумевает заморозку их активов в США, аннулирование действующих виз, а также запрет для американских граждан и компаний проводить сделки с фигурантами списка. Кроме того, конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против госдолга России и рекомендацию ввести санкции против ряда лиц из российских госорганов — они якобы причастны к нарушениям прав человека.