Экономист спрогнозировала падение цен на газ в Европе из-за «Северного потока-2»

Сертификация «Северного потока-2» может понизить цены на газ в Европе, считает доцент департамента международных отношений Высшей школы экономики (ВШЭ) Татьяна Романова, пишет РИА Новости.

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Как отметила специалист, стоимость топлива в Европе поднимается не столько по вине России, сколько из-за рыночной динамики и недостаточной выработки энергии из возобновляемых источников. Скорейшая сертификация российского проекта может повлиять на цены положительно и снизить их, допустила специалист. Эксперт напомнила, что Москва выполняет все свои обязательства по договорам на поставку газа в Европу и поэтому ее «не в чем винить». Теоретически она могла бы доставлять больше топлива европейским странам, но пока этого не делает, отметила экономист.

Газ может подешеветь после сертификации «Северного потока-2», однако это долгий процесс. Ее проводят «коммерческие игроки», ответственные за качество газопровода. Кроме того, по словам Романовой, сертификация находится под американскими санкциями и поэтому «не каждая компания пойдет на это». «Мы не ожидаем, что сертификация закончится в ближайший месяц, хотя цены на газ действительно велики и открытие "Северного потока-2" могло бы их немного сбросить», — спрогнозировала она падение цен.

Кроме того, эксперт оценила, как выборы в бундестаг в Германии, которые состоятся 26 сентября, повлияют на проект. Даже если в коалицию правительства ФРГ войдет партия «Зеленых», сотрудничество с Москвой не закончится, указала она.

Ранее сопредседатель «Союза-90» / «Зеленых» Анналена Бербок, претендующая на пост канцлера Германии, заявила, что выступает против «Северного потока-2» и собирается помешать поставкам.