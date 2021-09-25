В России заявили об ударе по ЕС санкций США против «Северного потока-2»

Если США введут санкции против газопровода «Северный поток-2» , то это нанесет удар по договоренностям с Евросоюзом (ЕС) и вынудит его нанести ответный удар, заявил в беседе с РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

По его мнению, из-за ввода санкций против газопровода вся миссия новой американской администрации по восстановлению отношений «пойдет прахом». Гривач предположил, что попытка ужесточить санкции в отношении «Северного потока-2» может быть продолжением внутренней борьбы в американском истеблишменте.

Он также обратил внимание на то, что сама формулировка поправок довольно размытая и оставляет пространство для трактовок. Гривач добавил, что Россия все равно найдет механизм функционирования в условиях санкций. «И они, если и создадут сложности, то в первую очередь европейскому газовому рынку, которому сейчас и так не сладко», — заключил он.

Ранее Палата представителей США приняла оборонный бюджет на следующий финансовый год, принятый 316 голосами документ против 113 предусматривает ужесточение санкций против России. В частности, инициатива позволит наложить рестрикции на суверенный долг России. Также под санкциями может оказаться трубопровод «Северный поток-2». Сенат Конгресса США также представит свою версию оборонного бюджета, после чего обе палаты должны будут выработать единый бюджет и проголосовать за него.

«Газпром» объявил о полном окончании строительства «Северного потока-2» 10 сентября. Однако для начала прокачки газа трубопровод должен пройти сертификацию в Германии.