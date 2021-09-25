Стало известно о секретном плане Евросоюза по «газовой войне» с Россией

Times: у Европейского союза есть секретный план «газовой войны» с Россией

У Европейского союза есть секретный план «газовой войны» с Россией. Об этом пишет обозреватель газеты Times Бруно Уотерфилд.

По его словам, инициатива принадлежит Испании. «План предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы», — указал колумнист.

Как считают авторы документа, колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. В этих условиях Евросоюзу необходимо действовать сплоченно, чтобы не зависеть от их прихотей газодобывающих государств, пытающихся максимально увеличить свою прибыль.

Испания предлагает членам ЕС объединить покупательную способность и приобрести стратегические запасы голубого топлива единым блоком, говорится в плане, с которым ознакомились журналисты. Министры энергетики европейских стран уже обсуждают идею, которая, по их мнению, поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.