Немецкая компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool разорвала контракты с некоторыми потребителями из-за резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что за последние месяцы закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, цены на новые закупки — вчетверо.

«Такого быстрого и беспрецедентного развития на энергетическом рынке никто не мог ожидать… С коммерческой точки зрения мы так больше не можем продолжать из-за экономической нецелесообразности», — сообщили в компании.

В число предприятий, с которыми Deutsche Energiepool пришлось прекратить работу, вошли коммунальные службы. Однако полное число пострадавших клиентов неизвестно. Сообщается, что контракты будет выполнять компания Eon.

Ранее сообщалось, что дорожающие газ и электроэнергия рискуют оставить пустыми полки в европейских продуктовых магазинах. Рост цен вынудил крупнейшие европейские заводы останавливать производство. Запад обвинил в энергокризисе «Газпром». Однако в Кремле заявили, что главным виновником является спотовый рынок, а «Газпром», напротив, остается самым надежным поставщиком топлива в регион.

