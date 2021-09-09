Украина приготовилась получить сотни миллионов долларов

В начале октября Украина в рамках действующей программы получит от Международного валютного фонда (МВФ) сотни миллионов долларов, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает в Telegram местное издание Vesti. Речь идет об очередном транше в 700 миллионов долларов, уточнил парламентарий.

В августе заместитель главы Национального банка страны Сергей Николайчук уточнял, что всего в этом году МВФ готов перечислить стране около миллиарда долларов, такая же сумма прогнозируется и в будущем году.

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«Мы ожидаем, что и в этом году мы можем получить транш, и в следующем году мы сможем продлить программу на шесть месяцев и получить еще один транш», — говорил Николайчук, отвечая на вопрос, сколько страна сможет получить по итогам работы миссии МВФ в сентябре.

В июне президент Украины Владимир Зеленский жаловался, что фонд относится к Киеву несправедливо, не учитывая, что страна «восьмой год находится в состоянии войны». Он уточнял, что продолжение сотрудничества с МВФ важно для государства, поскольку к программе фонда привязаны другие программы финансовой поддержки.