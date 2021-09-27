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Украина разочаровалась в Венгрии из-за поставок российского газа

МИД Украины: Киев разочарован решением Венгрии поставлять газ через Сербию и Австрию
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев разочарован решением Венгрии подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставку российского газа в обход Украины через Австрию и Сербию. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

По информации внешнеполитического ведомства, действия Будапешта угрожают национальной и энергетической безопасности Украины и являются недружественным актом в угоду Кремля.

Отмечается, что российско-венгерское соглашение наносит ущерб положительным тенденциям в двусторонних отношениях Украины и Венгрии, поэтому Киев инициировал перенос заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

«Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия новой венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики», — сказано в заявлении. В министерстве также напомнили, что Венгрии выгоднее получать газ через разветвленную газотранспортную систему (ГТС) Украины, которая способна быстро и бесперебойно поставлять топливо в европейские страны.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал простой способ, с помощью которого «Газпром» может выставить Киев ненадежным поставщиком. Для этого российская компания должна чередовать максимальные суточные поставки газа с минимальными, чтобы украинская сторона не смогла обеспечить необходимые физико-химические свойства газа на границе с Евросоюзом.

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