Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с Россией

Никто не должен вмешиваться во внутренние дела Будапешта, особенно в энергетической сфере. Так ответил министр иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто на претензии Киева по поводу заключенного с «Газпромом» контракта на поставку газа в обход Украины, передает Reuters.

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По его словам, Венгрия действует исходя из своих национальных интересов, и данный контракт не имеет отношения к энергетической безопасности Украины и ее спору по данному вопросу с Россией. Глава МИД подчеркнул, что власти делают все возможное для обеспечения теплом граждан страны.

«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии по обеспечению отоплением в зимний период. На такие решения не могут извне влиять другие страны», — заявил Сийярто и призвал Украину не политизировать экономические интересы других государств.

В понедельник, 27 сентября, «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. В ведомстве пояснили, что данное решение несет угрозу национальной безопасности Украины и вредит двусторонним отношениям стран. Позже генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон сообщил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.