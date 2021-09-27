Захарова прокомментировала реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России

Намерение Киева обратиться в Европейскую комиссию в связи с подписанным соглашением между Венгрией и «Газпромом» по поставкам российского газа в обход Украины можно сравнить с доносами на соседей в советские времена. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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«Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать "дни жертв тоталитаризма", кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», — прокомментировала Захарова реакцию украинских властей на российско-венгерские газовые договоренности.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет, при этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию, а еще миллиард — через Австрию. Соглашение должно вступить в силу 1 октября.

В МИД Украины уже осудили договоренности между странами по поводу многолетних поставок газа в обход Украины. В ведомстве заявили, что «удивлены и разочарованы решением Венгрии», которое может нанести ущерб национальным интересам Украины. Киев также заявил о намерении обратиться в Европейскую комиссию с просьбой дать оценку новому контракту, который, по мнению внешнеполитического ведомства республики, «будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы».