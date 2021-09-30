Немецкий политолог предсказал судьбу «Северного потока-2» при новом канцлере ФРГ

Любой новый канцлер ФРГ, будь то представитель Христианско-демократического союза (ХДС) или Социал-демократической партии Германии (СДПГ), все равно поддержит проект «Северный поток-2» («СП-2»). Судьбу трубопровода при новом канцлере ФРГ в разговоре с «Известиями» предсказал политолог, эксперт Немецкого общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер.

По его словам, запуск газопровода уже поздно останавливать, и у политических сил Германии сложился определенный консенсус в отношении завершения и реализации проекта. Майстер отметил, что Свободная демократическая партия (СвДП) в реальности не будет противостоять «Северному потоку-2», а «Зеленые» займутся другими вопросами, чтобы получить рычаги в коалиционных переговорах.

Эксперт обратил внимание, что основной проблемой для России станет регулирование со стороны Европейского союза (ЕС). «Может случиться так, что "Газпром" не сможет удовлетворить ЕС на 100 процентов. Это более вероятно, чем то, что любое новое правительство Германии остановит проект», — заключил политолог.

Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Шольц заявил, что все стороны сделки по «Северному потоку-2» должны гарантировать Украине сохранение позиции главного транзитера газа из России в Европу. По его словам, Германия сделала многое, чтобы на такие гарантии можно было положиться.

Коалиция социал-демократов и «зЗеленых» может осложнить запуск газопровода «Северный поток-2». Лидер «Зеленых» Анналена Бербок заявила, что собирается помешать старту проекта, несмотря на то, что он уже построен. Она утверждает, что российская сторона будет использовать трубопровод в качестве политического оружия и не сохранит прокачку газа через Украину.