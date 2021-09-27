Лидер победивших в Германии социал-демократов решил объединиться с «зелеными»

Лидер победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц намерен заключить коалицию с «зелеными» и призвал Христианско-демократический союз (ХДС) уйти в оппозицию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, блоку ХДС и Христианско-социальному союзу (ХСС) не место в новом кабмине. «Три партии усилились — социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы. Граждане определили четкий мандат — эти три партии должны войти в следующее правительство», — сказал Шольц.

Ранее СДПГ выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. Во всех 299 немецких округах, социал-демократы набрали 25,7 процента голосов. ХДС и ХСС набрали в общей сложности 24,1 процента голосов. «Зеленые» набрали 14,8 процента голосов. Свободная демократическая партия получила на выборах 11,5 процентов.

Коалиция социал-демократов и «зеленых» может осложнить запуск газопровода «Северный поток-2». Лидер «Зеленых» Анналена Бербок заявила, что собирается помешать старту проекта, несмотря на то, что он уже построен. Она утверждает, что российская сторона будет использовать трубопровод в качестве политического оружия и не сохранит прокачку газа через Украину.